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Земельные участки в Bezirk Gaenserndorf, Австрия

9 объектов найдено
Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 563 м²
€189,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 571 м²
€189,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 884 м²
€289,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 893 м²
€295,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 820 м²
€259,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 820 м²
€259,000
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Земельные участки в Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Strasshof an der Nordbahn, Австрия
Площадь 5 м²
€1,69 млн
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Земельные участки в Gemeinde Haringsee, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Haringsee, Австрия
Площадь 1 м²
€197,000
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Земельные участки в Гензерндорф, Австрия
Земельные участки
Гензерндорф, Австрия
Площадь 686 м²
Здания в Gänserndorf Stadt продаются. В настоящее время существует два участка площадью 686 …
€342,314
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