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Жильё в Bezirk Feldkirchen, Австрия

1 объект найдено
Дом в Фельдкирхен-ин-Кернтен, Австрия
Дом
Фельдкирхен-ин-Кернтен, Австрия
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Этот уникальный объект недвижимости в Каринтии сочетает в себе лучшее из двух миров: с одной…
$2,74 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Feldkirchen, Австрия

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Рейтинг 4.9 / 5:
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