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Инвестиционная недвижимость в Айзенштадте-Умгебунге, Австрия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Инвестиционная 500 м² в Мёрбиш-ам-Зе, Австрия
Инвестиционная 500 м²
Мёрбиш-ам-Зе, Австрия
Площадь 500 м²
Этот недавно завершенный проект включает в себя 5 высококачественных роскошных апартаментов …
$2,62 млн
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