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Дома в Bezirk Deutschlandsberg, Австрия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Stainz, Австрия
Дом 3 комнаты
Stainz, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
€309,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Deutschlandsberg, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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