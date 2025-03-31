Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Bezirk Bruck-Muerzzuschlag
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Bezirk Bruck-Muerzzuschlag, Австрия

1 объект найдено
Nature resort with potential for expansion в Брук-ан-дер-Мур, Австрия
Nature resort with potential for expansion
Брук-ан-дер-Мур, Австрия
Число комнат 74
Площадь 60 000 м²
The nature resort is located in the middle of a beautiful landscape surrounded by hiking tra…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти