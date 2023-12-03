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Жильё в Bezirk Bruck-Muerzzuschlag, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Mariazell, Австрия
Квартира 2 комнаты
Mariazell, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€57,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Bruck-Muerzzuschlag, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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