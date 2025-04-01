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Отели в Bezirk Bregenz, Австрия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 720 м² в Gemeinde Schroecken, Австрия
Отель 720 м²
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 10
Площадь 720 м²
Schröcken(naheLech),VoralbergAparthotelzumUmbauDasehemaligeHotelWiddersteininSchröcken-Neßle…
$4,87 млн
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