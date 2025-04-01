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Коммерческая недвижимость в Bezirk Bregenz, Австрия

Gemeinde Schroecken
4
4 объекта найдено
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps - vacation and investment in one в Gemeinde Schroecken, Австрия
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps - vacation and investment in one
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 2
Площадь 148 м²
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$1,88 млн
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Отель 720 м² в Gemeinde Schroecken, Австрия
Отель 720 м²
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 10
Площадь 720 м²
Schröcken(naheLech),VoralbergAparthotelzumUmbauDasehemaligeHotelWiddersteininSchröcken-Neßle…
$4,87 млн
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Mountain panorama & return of investment opportunity - luxury investor apartment in the alpine ski area в Gemeinde Schroecken, Австрия
Mountain panorama & return of investment opportunity - luxury investor apartment in the alpine ski area
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$906,431
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Hotel for Conversion to Investor Apartments Is for Sale в Gemeinde Schroecken, Австрия
Hotel for Conversion to Investor Apartments Is for Sale
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 10
Площадь 920 м²
Aparthotel Conversion The former Hotel Widderstein in Schröcken-Neßlegg is among the top …
$4,83 млн
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