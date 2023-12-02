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Виллы в Bezirk Braunau am Inn, Австрия

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1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Schalchen, Австрия
Вилла 8 комнат
Schalchen, Австрия
Комнаты 8
Площадь 240 м²
В очень тихом и зеленом районе мы предлагаем на продажу этот ухоженный особняк с земельным у…
€390,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Bezirk Braunau am Inn, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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