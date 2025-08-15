Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Bezirk Braunau, Австрия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 2 м² в Palting, Австрия
Коммерческое помещение 2 м²
Palting, Австрия
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 м²
Этот красивый имущественный ансамбль, состоящий из: Внешняя система: Менее 65 KFZ-клиент…
Цена по запросу
