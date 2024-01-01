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Земельные участки в Bezirk Baden, Австрия

3 объекта найдено
Земельные участки в Gemeinde Berndorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Berndorf, Австрия
Площадь 500 м²
Участок под застройку площадью 500 м² продается в тихом жилом районе (прилегающий участок та…
€275,000
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Земельные участки в Gemeinde Berndorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Berndorf, Австрия
Площадь 513 м²
Участок под застройку площадью 513 м² продается в тихом жилом районе (прилегающий участок та…
€275,000
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Земельные участки в Gemeinde Berndorf, Австрия
Земельные участки
Gemeinde Berndorf, Австрия
Площадь 500 м²
Продается участок под застройку площадью 500 м², расположенный в тихом жилом районе (возможн…
€275,000
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