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Отели в Bezirk Baden, Австрия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель 136 м² в Вайсенбах-ан-дер-Тристинг, Австрия
Отель 136 м²
Вайсенбах-ан-дер-Тристинг, Австрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Добро пожаловать в новое кафе в живописном муниципалитете Нойхаус, в самом сердце Нижней Авс…
$153,669
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Отель 1 498 м² в Баден, Австрия
Отель 1 498 м²
Баден, Австрия
Площадь 1 498 м²
Общая площадь земельного участка – 1498 м2 Этажность – 3  Описание:  Всего гостиничных апар…
$1,48 млн
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