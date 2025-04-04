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Коммерческая недвижимость в 1180, Австрия

1 объект найдено
Beautiful Apartment House в Вена, Австрия
Beautiful Apartment House
Вена, Австрия
Площадь 835 м²
Beautiful apartment house in good condition 12 apartments with balcony 1 garage space …
$6,17 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов