Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австралия
  3. Виктория
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Виктория, Австралия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Мельбурн, Австралия
Квартира 4 комнаты
Мельбурн, Австралия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 13/21
JOIN THE #MALVERNCOLLECTIVE Rising above the signature heritage buildings and gateway Mel…
$1,85 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Виктория, Австралия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов