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Жильё в City of Stonnington, Австралия

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Мельбурн, Австралия
Квартира 4 комнаты
Мельбурн, Австралия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Этаж 13/21
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$1,85 млн
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Параметры недвижимости в City of Stonnington, Австралия

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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