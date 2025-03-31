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Коммерческая недвижимость в Егвардский район, Армения

1 объект найдено
Коммерческое помещение 201 м² в Нор Гехи, Армения
Коммерческое помещение 201 м²
Нор Гехи, Армения
Число комнат -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Этаж 1/1
ПРОДАЮ НОВОСТРОЕННУЮ действующую БИЗНЕС-ПЕКАРНЮ-БАРБЕКЮ. БИЗНЕС РАБОТАЕТ ОДИН ГОД. ПРОДАЖА П…
$365,000
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов