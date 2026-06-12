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Отели в Котайкской области, Армения

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1 объект найдено
Tsaghkahovit hotel в Цахкадзор, Армения
UP UP
Tsaghkahovit hotel
Цахкадзор, Армения
Площадь 2 600 м²
Количество этажей 3
Эксплуатация 50-комнатного отеля на продажу в Прайм-Локейшн, Цахкадзор - 1,5 гектара земли +…
$3,90 млн
НДС
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