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Коммерческая недвижимость в Котайкская область, Армения

2 объекта найдено
Коммерческая в Мргашен, Армения
Коммерческая
Мргашен, Армения
Комнаты -1
Площадь 36 000 м²
Количество этажей 2
В продаже ферма «Фармерия»: 36 га ровной земли, 4-летние интенсивные сады, теплица, оборудов…
€5,02 млн
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Коммерческая 37 комнат в Цахкадзор, Армения
Коммерческая 37 комнат
Цахкадзор, Армения
Комнаты 37
Кол-во ванных комнат 46
Площадь 3 000 м²
Этаж 7/7
Продается гостиничный комплекс площадью 3000 квадратных метров в поселке Цахкадзор Котайкско…
€4,11 млн
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