Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Жилая
  4. Garni village

Жильё в Garni village, Армения

1 объект найдено
Особняк 6 спален в Гарни, Армения
Особняк 6 спален
Гарни, Армения
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж 1/3
€146,924
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Garni village, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти