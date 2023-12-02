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Особняки в Гарнийский район, Армения

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1 объект найдено
Особняк 2 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом в 1-м районе общины Дзорахпюр Котайкской области,…
€183,611
в месяц
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Параметры недвижимости в Гарнийский район, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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