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Жильё в Чаренцаванской общине, Армения

1 объект найдено
Особняк 6 комнат в Арзакан, Армения
Особняк 6 комнат
Арзакан, Армения
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный загородный дом - в селе Арзакан Котайкской области, на центральной ули…
$175,000
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Параметры недвижимости в Чаренцаванской общине, Армения

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