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Особняки в Аштаракский район, Армения

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1 объект найдено
Особняк 3 комнаты в Прошян, Армения
Особняк 3 комнаты
Прошян, Армения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, на шоссе Геворг Чауш, община Прошян, Котайкский марз. Особняк…
$300,000
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