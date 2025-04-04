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Коммерческая недвижимость в Аштаракский район, Армения

1 объект найдено
Коммерческое помещение 10 000 м² в Ошакан, Армения
Коммерческое помещение 10 000 м²
Ошакан, Армения
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/1
Продается производственная площадь площадью 10 000 квадратных метров в общине Ошакан Арагацо…
$380,000
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