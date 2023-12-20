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Жильё в Араратская область, Армения

1 объект найдено
Особняк 4 спальни в Айнтап, Армения
Особняк 4 спальни
Айнтап, Армения
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом, Араратская область, село Айнтап, улица 4, общей площадью 800 квадратн…
€154,922
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Параметры недвижимости в Араратская область, Армения

с видом на горы
недорогая
элитная
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