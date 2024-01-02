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Коммерческая недвижимость в Арагацотнская область, Армения

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната в Ошакан, Армения
Коммерческая 1 комната
Ошакан, Армения
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 000 м²
Этаж 1/1
Продается производственная площадь площадью 10 000 квадратных метров в общине Ошакан Арагацо…
€344,259
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