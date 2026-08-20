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Долгосрочная аренда домов в Xhafzotaj, Албания

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Sallmonaj, Албания
Дом 4 комнаты
Sallmonaj, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла расположена в тихом районе Шиджака недалеко от 4-хстороннего перекрестка. Это 2 этажа …
$752
в месяц
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Агентство
AFS Real Estate Management
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