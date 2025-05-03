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Продажа офисных помещений в Xhafzotaj, Албания

1 объект найдено
Офис 670 м² в Bashkia Shijak, Албания
Офис 670 м²
Bashkia Shijak, Албания
Площадь 670 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$796,069
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Международное агентство недвижимости Habita
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