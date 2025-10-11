Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коммерческая недвижимость в Воре, Албания

1 объект найдено
Коммерческое помещение 600 м² в Marikaj, Албания
Коммерческое помещение 600 м²
Marikaj, Албания
Число комнат 40
Количество спален 38
Кол-во ванных комнат 38
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
The facility is located in Marikaj and is suitable for an asylum with a land area of 5238 m2…
$1,02 млн
