  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Вора
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Воре, Албания

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Marqinet 2, Албания
Квартира 2 комнаты
Marqinet 2, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена на 5-м этаже 5-этажного здания возле стадиона «Нико Дована» в Дурресе. …
$76,794
Агентство
AFS Real Estate Management
Языки общения
English, Русский, Italiano, Українська
