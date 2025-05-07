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Долгосрочная аренда коттеджей во Влёра (область), Албания

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Влёра, Албания
Коттедж 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$271
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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