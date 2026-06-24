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Таунхаусы в Тиране (области), Албания

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2 объекта найдено
Таунхаус в Тирана, Албания
Таунхаус
Тирана, Албания
Первый этаж, двор и деревья, место для парковки. Две спальни, гостиная, кухня, ванная и вера…
$813
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Тирана, Албания
Таунхаус
Тирана, Албания
Трехэтажное здание, фактически первый этаж сдан в аренду, а два верхних этажа используются д…
$2,09 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Параметры недвижимости в Тиране (области), Албания

Недорогая
Элитная
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