Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Тирана (область)
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Тиране (области), Албания

Кондо Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Тирана, Албания
Кондо 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Этаж 107/4
Апартамент 02🔹 Сетевой интерфейс: 223.26 м2🔹 Общий интерфейс: 14,07 м2🔹 Сырой интерфейс: 100…
Цена по запросу
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Тирана, Албания
Кондо 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 3
🏠 АПАРТАМЕНТ 04 - 2+1 | ФЛОР 3🔹 Площадь нетто: 93,33 м2🔹 Общая площадь: 13,62 м2🔹 Валовая пл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Тиране (области), Албания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти