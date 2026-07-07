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Аренда вилл на сутки в Южной Албании, Албания

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1 объект найдено
Вилла для отдыха с видом на море и частным садом, сдается посуточно во Влёре, Албанская Ривьера в Влёра, Албания
Вилла для отдыха с видом на море и частным садом, сдается посуточно во Влёре, Албанская Ривьера
Влёра, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Вилла Меминай — насладитесь потрясающим видом на море из этой виллы с 4 спальнями во Влёре. …
Цена по запросу
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Агентство
Albania Property Group
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English, Italiano
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