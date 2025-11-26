Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Южная Албания
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дуплекс

Долгосрочная аренда дуплексов в Южной Албании, Албания

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Влёра, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Влёра, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✅ Стоимость: 300 евро/месяц✅ Расположение: в супермаркете «Конад», ВлореТерритория, в которо…
$346
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Realting.com
Перейти