Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Южная Албания
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Южной Албании, Албания

;
коммерческая недвижимость
93
рестораны
7
отели
19
офисы
5
Показать больше
Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин на продажу на главном бульваре Влёры, Албания в Влёра, Албания
Магазин на продажу на главном бульваре Влёры, Албания
Влёра, Албания
Площадь 43 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение в городе Влёра, Албания. Идеально подходит для предпринимат…
$132,508
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти