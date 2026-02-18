Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Южная Албания
  4. Жилая
  5. Бунгало

Бунгало в Южной Албании, Албания

Влёра
3
Qender Vlore
3
1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Kanine, Албания
Бунгало 3 комнаты
Kanine, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается частный дом с видом на море в Канине, Влёра, Албания. Расположенная на холмах всег…
$232,675
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
