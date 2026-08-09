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Виллы в Шкодере (область), Албания

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Муниципалитет Пука, Албания
Вилла 6 комнат
Муниципалитет Пука, Албания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 202 м²
Этаж 3
Квартальный пляж является одной из самых популярных туристических достопримечательностей не …
$1,09 млн
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Агентство
Investment Realty Group
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Параметры недвижимости в Шкодере (область), Албания

Недорогая
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