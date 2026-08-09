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Квартиры-студии в Шкодере (область), Албания

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Kcire, Албания
Студия 1 комната
Kcire, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
В продаже квартира студия в районе Qerret с видом на море. Общая площадь квартиры составляет…
$53,506
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Агентство
CACTUS | Real Estate
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Параметры недвижимости в Шкодере (область), Албания

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