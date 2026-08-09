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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Шкодере (область), Албания

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3 объекта найдено
Офис 153 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Офис 153 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Этаж 3/12
Он арендует окружающую среду в центре Тираны, после Глаза Тираны, расположен на третьем этаж…
$1,373
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Investment Realty Group
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Коммерческое помещение 300 м² в Shtoj i Ri, Албания
Коммерческое помещение 300 м²
Shtoj i Ri, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 4/12
Окружающая среда имеет площадь 300 м2 и оказывается пустой. Он находится на четвертом этаже …
$2,516
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
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Офис 97 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Офис 97 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Площадь 97 м²
Этаж 2
В центре города, рядом с Центральной Почтой, квартира подходит для различных видов бизнеса. …
$1,084
в месяц
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Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Mazur EstateMazur Estate
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