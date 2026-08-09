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Отели в Шкодере (область), Албания

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель 280 м² в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Отель 280 м²
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 280 м²
Этаж 4/4
Предлагается к продаже полностью реконструированный отель, готовый к операции, с такими хара…
$1,49 млн
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Агентство
Investment Realty Group
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