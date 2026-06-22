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Долгосрочная аренда квартир в Шийяке, Албания

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Guzaj, Албания
Квартира 1 комната
Guzaj, Албания
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Этаж 3/3
🏡 СУПЕР 3+1 Аренда жилья в Шиджаке📍 Всего в 100 метрах от центра города📏 3+1 Квартира общей …
$580
в месяц
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Агентство
REMIX REAL ESTATE
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