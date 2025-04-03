Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Шенгини
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на море

Пентхаусы с видом на море в Шенгини, Албания

Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты с балконом, с лифтом, с видом на море в Шенгини, Албания
Пентхаус 3 комнаты с балконом, с лифтом, с видом на море
Шенгини, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 8
Шеджинь, первая линия, 2+1+2 с терассой и нереальным видом на море. Общая площадь 136 м2, и …
$317,789
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
CACTUS | Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов