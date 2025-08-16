Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Селеница
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Селенице, Албания

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Селеница, Албания
Дом 4 комнаты
Селеница, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
🏡🌄 Частный дом + земля для продажи в Селени, Лори💶 Цена: 80 000 евро/всего📍 Расположение: Se…
$93,550
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти