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Виллы с бассейном в Саранде, Албания

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Cuke, Албания
Вилла 5 комнат
Cuke, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс премиальных вилл на первой линии моря в Саранде Представьте, что вы…
Цена по запросу
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SARANDA HOME REALTY
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