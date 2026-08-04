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Виллы с видом на горы в Саранде, Албания

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Manastir, Албания
Вилла 6 комнат
Manastir, Албания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Количество этажей 3
Роскошный курорт на Албанской Ривьере Курорт расположен на живописном холме с видом на оз…
$1,37 млн
НДС
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