Таунхаусы в Саранде, Албания

1 объект найдено
Таунхаус 2 комнаты в Metoq, Албания
Таунхаус 2 комнаты
Metoq, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
🏠Частный дом для продажи 2+1 85m2📍Deliu Street/Metoq💰140.000 евроДом полностью меблирован и …
