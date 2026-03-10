Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Саранда
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Долгосрочная аренда вилл в Саранде, Албания

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Manastir, Албания
Вилла 4 комнаты
Manastir, Албания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Славная недвижимость для автомобилей с зональным покрытием в Ksamil Safe Investment for Tour…
$9,274
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Investment Realty Group
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти