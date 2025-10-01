Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы с гаражом в Саранде, Албания

1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Cuke, Албания
Пентхаус 3 комнаты
Cuke, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
