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Квартиры с террасой в Саранде, Албания

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Metoq, Албания
Квартира 2 комнаты
Metoq, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/6
❤️ Саранда, Албания. 🏠 На продажу: квартира 1+1, 81 м², 💵 125 000 евро, в 50 метрах от моря.…
$141,518
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