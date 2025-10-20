Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Албания
  3. Qender
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Qender, Албания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Квартира 3 комнаты
Bashkia Malesi e Madhe, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
✅ Çmimi: 500 Euro/Muaj ✅ Vendndodhja: Poliklinika, Vlore Zona në të cilën ndodhet apartamen…
$586
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NEXT REAL ESTATE
Языки общения
English, Polski, Italiano
Realting.com
Перейти